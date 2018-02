Ülim julmus või hoolimatus? Kett oli koera kaela sisse kasvanud

«Oma töös, või õigem oleks seda loomakaitse hobiks nimetada, puutun õige palju kokku just koerte ja kasside probleemidega,» rääkis Valner. «Enamasti häirib inimesi siin või seal vabalt ringi jooksev koer, kellele abi otsitakse või tahetakse temast lihtsalt lahti saada.»

Valneri sõnul on paljude loomade täbar olukord meie riigis kurb reaalsus ning heaks näiteks on hiljuti loomakliinikusse toodud koer, kelle pealtnäha igati korralikud omanikud ei olnud looma vigastust lihtsalt näinud.

«Vigastuse mittemärkamine on karvase koera puhul võimalik, aga kui sa oma koerast hoolid, siis sa ka tegeled temaga. Mõistagi käivad sinna juurde ka silitused ning on absoluutselt vähetõenäoline, et oma koera sedamoodi hellitades oleks vigastus märkamata jäänud.»