Bostoni terjer – esmaklassiline kaaslane, kellega on alati lõbus!

Kodusse ja peresse suhtub ta austusega. Sealjuures on ta ka suurepärane valvekoer. Teiste koerte peale kipub ta haukuma. Aga kui teda juba kutsikast saati õpetada, võib ta olla vägagi vaikne kuts. Elavus on märksõna, mis kirjeldab teda kõige paremini.

Ta armastab suhtlemist ja mängimist, ta teeb seda meeleldi iga jumala päev. Ta on võrdlemisi tugeva tervisega koerake. Hoolimata, et ta kipub tihtipeale aevastama ja norisema. Talle ei sobi ekstreemsed temperatuurid. Eriti suurt vastumeelsust tekitab kuumus.

Kokkuvõttes on ta küllaltki sõbralik tegelane. Ta saab kenasti läbi nii teiste koerte kui loomadega. Samuti meeldib talle võõraid lõbustada. Kuigi ta on vahetevahel veidi põikpäine, on ta jällegi kiire õppimisvõimega. See tähendab, et kutsikaid on kaunikesti lihtne koolitada.