Tallinna loomaaia ninasarvik Kigoma tähistab kaheksandat sünnipäeva

Kigoma ninamikule on nüüdseks kasvanud jäme ja tugev sarv, mille otsa on ta päris teravaks ihunud, kuid uute olukordade, lõhnade ja muutunud ümbruse suhtes on ta jätkuvalt umbusklik. Ta keeldub vahel õueaedikust sisse tulemast, kui haistab võõrast lõhna või pole tuttavad asjad kindlatel kohtadel. Ükskõik kui külm õues on! Ta seisab ukse vahel ja puhiseb.