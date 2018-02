Omapärane sõprus: kodutu kass leidis seltsilise suure karu näol

«Igal hommikul, kui me karudele toitu viisime, ilmus see kass eikusagilt välja ning hakkas samuti sööma,» sõnas vanemtalitaja Jill Faust. «Kui ta siin regulaarselt käima hakkas, hakkasime me tema jaoks välja jätma eraldi kassitoitu.»

Sequioa ja Little Bear, kelle kõrva peal on kastreerimise märk, jalutavad tihti üheskoos mööda aedikut ning jagavad üksteise eineid. Ebatavaline sõprus suure ja väikese looma vahel on külastajate seas suureks hitiks saanud, ent paljud neist on hirmul, et karu võib ühel hetkel kassi rünnata.