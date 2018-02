Õpetus kassiomanikele: kuidas kaklevaid kasse ohutult lahutada

Kui kassid tõesti kaklema lähevad, on parem asjale kiire lõpp panna enne, kui nad üksteisele haiget teevad. Seda üritades tuleks olla aga ettevaatlik, et mitte ise teravate küünte ja hammaste ohvriks langeda.

Öeldakse ikka, ent kõige parem ravi on ennetus. Kui sa kuuled kasse sisisemas ja urisemas, näed nende turris karva ja madalaks tõmmatud kõrvu, võid kindel olla, et kaklus on peaaegu vältimatu. See on parim aeg vahele astumiseks — tõmba kasside tähelepanu endale ning hoia neid eraldi seni, kuni nad maha rahunevad.