Aita abivajajat: jalaluumurrust taastuv kassiplika Rihanna ootab toetust kliinikuarve maksmiseks

Rihannale paigaldati luuplaat, mis võimaldas jalluul õigesti kokku kasvada ning viimased kuud on kassil möödunud arstide vahet sõites. Iga kahe nädala tagant käis ta röntgenpilti tegemas, et paranemist kontrollida. Viimase asjana tuli ära kannatada luuplaadi eemaldamise operatsioon, et metallplaadike tema luu küljes ei hakkaks tulevikus probleeme või valu põhjustama. Selleks pandi Rihanna taas narkoosi alla ning lõigati lahti, et luuplaat kätte saada

Õnneks Rihanna jalaluu on ilusti kokku kasvanud ning peagi saab see keeruline peatükk tema elus läbi. Siis võib ta jällegi keskenduda vaid sulepulga tagaajamisele ja konservi söömisele nagu üks noor kassitüdruk tegelikult tegema peaks.

Paraku on luuplaadi eemaldamine oli väga kulukas operatsioon, mida Pesaleidjal on keeruline tasuda. Seetõttu paluvadki nad kõigi heade inimeste abi. Kui tunned, et saaksid Rihannat aidata, on iga väikseimgi panus suureks abiks. Tänu toetustele saavad terveks paljud toredad kassid, kellele seejärel uusi kodusid otsima asutakse. Praeguseks on Rihanna kogunud veidi üle 30 euro ning seega on 247-eurose operatsiooniarve tasumiseni veel pikk maa minna.