Venemaa külakest hoiab hirmuvalitsuse all koeramurdjast tiiger

Nüüd on Primorje krais asuva külakese elanikud hirmul, et tiigril saab varsti koerte söömisest mõõt täis ning ta hakkab jahtima inimesi. Aleksei-Nikolskojes elava Leonid Tšikatševi sõnul nägi ta, kuidas tiiger ta koera maha murdis ning looma laiba seejärel minema viis. «Ma läksin taskulambiga õue ja seal ta oligi, Korol hambus,» meenutas noormees. «Tiiger vaatas mind, ma hoidsin taskulambivalgust mõned sekundid ta näol ning siis põgenesin.»

Amuuri tiigrid on Primorje piirkonnas üpriski levinud ning Kaug-Idas elas 2015. aasta andmete järgi 480 kuni 540 isendit, kellest umbes 100 olid kutsikad. Amuuri tiigrite eksperdi Pavel Fomenko sõnul on tõenäoline, et Aleksei-Nikolskoje küla hirmus hoidev tiiger on emane.