Zoo Planeti loomapidamistingimuste kohta on esitatud hulk kaebusi

2015. aasta veebruari alguses esitatud kaebuses väideti, et Tallinnas Tammsaare tee 116 Zoo Planeti lemmikloomaloomakaupluses on juba mõnda aega olnud küülikute aedikutes ebameeldiv värvilõhn.

2016. märtsis kurtis üks külastaja, et lindudel puuduvad suled. Ametniku sõnul olid linnud Zoo Planeti Mustika keskuse poes kontrollimise ajal rahuldavas tervislikus seisukorras. «Poe piirkonnajuhi Jana Kairoši sõnul oli sulgede puudumise põhjuseks see, et isaslind kitkus emase kaelasulgi, kuna neil oli aktiivne mänguaeg.

«Paljak pealael-kakaduu perekonnas on kõigil pealael väike piirkond (pappuse all), kus suled puuduvad. Longu lastud pappus katab selle ala täiesti. See on loomulik liigitunnus,» ütles . Kui looma-linnu seisund põhjustab Saroni sõnul kahtlusi, siis võetakse ette vajalikud uuringud. Roosad nümfkakaduud Mustika keskuse Zoo Planetis olid loomaarst Aleksandr Semjonovi (Oknavet OÜ) läbivaatusel ning uuringute põhjal terved.