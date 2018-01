Endine müüja süüdistab zookauplust loomade julmas kohtlemises

Papagoi piinad

Ühest Leedu kasvandusest tuuakse külmal päeval kilpkonni tavalise kastiga, mistõttu need lihtsalt surevad ära. Endise müüja sõnul on enamik poodi jõudnud loomadest kehvas seisus. Murtud sabaga kala akvaariumis või käpata loom on eksmüüja sõnul selles poes tavaline nähe. Ta ise ostis poest vigastatud küüliku, sest teadis, milline saatus ootab ees looma, keda keegi ei taha. Pärast pikka ravi ja operatsiooni on looma tervis nüüd korras.

Viga saanud küülik loomapoes. FOTO: Фото читателя

Eksikombel poodi toodud papagoi viidi kahe kuu pärast ära ja oleks tulnud saata tagasi Leetu, kuid naine kuulis juhuslikult, et lind viidi hoopis Rocca al Mare Kika poodi. «Siis ma otsustasin, et ostan ta välja, sest muidu oleks tema edasine elu olnud väga stressirohke ja pole teada, milline oleks olnud tema elu Leedus,» rääkis naine. Ta meenutas, et kui läks linnule järele, siis oli papagoid paar nädalat, mis kulus otsustamiseks, kas töötaja võib osta ilma koodita lindu, hoitud väikses suletud karbis hämaras ruumis. Eksmüüja sõnul otsis ta linnule uue omaniku, kes teda nüüd väga hoiab.

Vigastatud kala Zoo Planeti müügisaalis. FOTO: Фото читателя

«Kokkuvõttes tuleb välja, et pood kulutab suuri summasid loomadele, keda ei osteta ja kes surevad, /.../selle asemel, et osta vähem loomi ja nende eest korralikult hoolitseda,» rääkis endine töötaja.

Ajalehe poole pöördunud naine kinnitas, et tal ei ole endise tööandjaga ühtegi vaidlust pooleli, töösuhe lõpetati erimeelsusteta.

Kõik vastab nõuetele

Zoo Planeti juhi Ksenja Germani sõnul võib veterinaaramet ilma ette hoiatamata tulla kontrollima. Ametnikud on poodi käinud aasta jooksul korduvalt kontrollimas, kuid suuri rikkumisi pole leitud. Germani sõnul on pood projekteeritud nii, et loomadele on tagatud vajalikud tingimused. «Hoolitsemine loomade eest ja nende heaolu on meie firma põhiväärtus, seetõttu teeme koostööd loomade varjupaikadega, aitame hüljatud loomadele leida uue kodu,» ütles German.

Poe esindaja sõnul müüvad nad kliiniliselt terveid loomi, keda on kontrollinud loomaarst. Loomi toidetakse vastavalt neile ette nähtud dieedile. Kõiki puure puhastatakse, pestakse ja desinfitseeritakse regulaarselt – see registreeritakse. Loomade allapanu vahetatakse regulaarselt. Iga päev viibib poes vastutav töötaja, kes loomi toidab ja kontrollib, et hoolealused saaksid pidevalt värsket vett.

Surma tuleb ette

«Aeg-ajalt loomad surevad, ka siis, kui nad kasvavad kõige hoolitsevama peremehe juures: haigus, geneetiline defekt või trauma võib tabada ka väga armastatud lemmiklooma,» rääkis naine. Ta tunnistas, et ka nende poes surevad aeg-ajalt loomad, kuid seda juhtub väga harva, sest neid kontrollitakse vähemalt kaks korda päevas ja iga kontroll fikseeritakse. See võimaldab õigel ajal tuvastada haigusi, mis võivad mõjutada teiste poes olevate loomade heaolu. Haiged loomad eraldatakse teistest ning neid ravitakse loomakliinikutes.