Maailmakuulus ilukaubamärk tõi koerad esmakordselt tänavatele protestima

Protestis osales 8 eri tõugu ja erinevas suuruses koera toetamaks ülemaailmse ilukaubamärgi The Body Shop ja loomkatsetevastase organisatsiooni Cruelty Free International kampaaniat Forever Against Animal Testing. Koerad tulid toetuse märgiks tänavatele plakatite, pearättide ja väikeste loosungitega.

Protesti eesmärgiks oli juhtida tähelepanu šokeerivale asjaolule, et 80 protsendis maailma riikides ei eksisteeri endiselt kosmeetikatööstuses loomkatsetamist keelavaid seadusi. Samuti soovitakse ärgitada tarbijaid toetama kampaaniat ning allkirjastama globaalset petitsiooni.

Kui petitsiooni on allkirja andnud 8 miljonit inimest, esitavad The Body Shop ja Cruelty Free International selle ÜRO-le palvega kehtestada rahvusvaheline leping keelustamaks loomkatsed kosmeetikatööstuses, et nii kaitsta miljoneid loomi üle kogu maailma. Eelmisel nädalal kohtusid organisatsioonid ÜRO ametnikega läbirääkimiste edendamiseks.

Petitsioon, mis on viimase kuue kuu jooksul kogunud 4,1 miljonit allkirja, on suurim sellelaadne ettevõtmine loomkatsete keelustamiseks kosmeetikatööstuses. The Body Shop ja Cruelty Free International julgustavad kõiki loomkatseid taunivaid ettevõtteid kampaaniast osa võtma ja pakuvad vahendeid, mille abil teised firmad ja nende töötajaid sellega ühineda saavad.

FOTO: The Body Shop / Elias Friedman / @TheDogist

«The Body Shopis usume kirglikult loomade heaolu eest seismisesse ja leiame, et kosmeetikatooteid ei tohiks testida loomade peal,» ütles Jessie Macneil-Brown, The Body Shopi globaalsete kampaaniate juht. «Korraldasime protesti koerte osalusel, sest nad on olnud võimsaks sümboliks Forever Against Animal Testing kampaania vältel, kehastades meie asendamatut sidet loomadega ja liites väärkohtlemise vastu võitlejaid. See ainulaadne protest sümboliseerib meie vaibumatut ambitsiooni loomkatsete keelustamiseks globaalsel skaalal. Esitame üleskutse igale inimesele, ettevõttele ja valitsusele liituda meie kampaaniaga ja aidata lõpule viia see, mida alustasime.»