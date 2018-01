Humoorikas segadus Pärnus: mures inimesed otsivad külmetava «papagoi» omanikke

Tähelepanelikud internetikasutajad aga märkisid üsna kiirelt, et tegemist pole sugugi mitte papagoiga, vaid hoopis siidisabaga, keda külmade ilmade saabudes Eestis üsna sageli kohata võib. Ja et tegemist on linnuga, kes eelistabki toasoojale miinuskraade.

Lehel märgiti ka, et tegemist on ehk purjus tuviga, kes end siidisabaks joonud.

Tiit Hunt on RMK kodulehel kirjutanud, et seda tõepoolest siidisabade kohta sageli arvatakse: «Teiste lindudega võrreldes on siidisabal vilgas seedesüsteem ning väga lühike soolestik, mis on kohastunud saama karmides oludes kiiresti vajalikku energiat käärinud alkoholisisaldusega marjadest. Sellepärast arvataksegi, et linnud on käärinud marjade söömisest purjus. Tavatu julgus, sagedased lennud vastu aknaklaase ja kentsakad akrobaatilised manöövrid viljade hankimisel võivad küll sellele viidata.»