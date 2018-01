Päevakäpp: kuninglik Mystique ootab vana kodu kaotamise järel uut algust

Õnneks on kiisu praegu kassiabi heade inimeste hoole all, kuid see on uhkele hiirekuningale vaid ajutine kodu.

Uhke on see noorhärra juba oma majesteetliku kõnnaku, pikakarvalise kasuka ja kahtlemata tema säravaimaks ehteks oleva pika ja eriti karvase saba tõttu. Mystique on väga inimsõbralik. Niipea, kui ta kuuleb, et kassiabiline on kohal, aga tema tuppa ei ole veel jõudnud, hõikab ta kõva ja nõudliku häälega. Mitte ainult süüa ei taha see majesteetlik hiirekuningas, vaid ka pai, kõrva tagant sügamist ning inimese armastust ja tähelepanu.

Mystique tahab olla ainuvalitseja, see tähendab, et ta ei sobi teiste kasside ega väga väikeste lastega. Ka kassitoas on talle eraldatud privaatne sviit, kus ta iga päev ootab kassiabilisi ning kõige-kõige rohkem siiski oma tulevast peret.