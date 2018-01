Päevakäpp: imevalge ning õrn Ingel ootab taevalikku päriskodu

Ingel on nii õrn kiisuke, et inimesi alguses pelgab, kuid oma inimestel laseb ka pai teha, lihtsalt sageli saab hirm temast enne võitu. Ingel unistab väga oma päris kodust ning talle sobiks kodu teise kassi (või lausa mitme) seltskonnas, kus ta saaks kohaneda ja tal oleks võimalus aru saada kui toredad on oma inimesed, oma kiisupesa, oma kiisumänguasjad. Oma kodu.