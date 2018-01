Landseer – parim perekoer, nii toas kui õues.

Targa koerana on teda lihtne õpetada. Füüsilises plaanis vajab ta igapäevaselt keskmise pikkusega jalutuskäiku. Landseer ei ole kuigi suur soojalemb. Kui see pole just hubaselt praksuv tuli sinu kaminas. Tema paks kasukas vajab kammimist üle päeva, ja kui on karvavahetuse aeg, siis isegi tihemini. Tema karvkate toodab veekindlat rasu, mistõttu tuleks teda võimalikult vähe pesta.