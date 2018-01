Austraalia lambakoer – intelligentne, aktiivne ja osavõtlik kaaslane neile, kes armastavad looduses liikumist

Ta on enesekindel ja tark. Tähelepaneliku ning osavõtliku tüübina jagab ta mitmeid iseloomujooni teiste nutikate lambakoertega.

Ta on väga hooliv kaaslane, kes pühendub oma peremehele jäägitult. Võõrastega võib ta olla pisut ettevaatlik, ent üldiselt on ta seltsiva, sõbraliku ja kaitsva loomuga tegelane.

See kuts vajab harjamist kaks korda nädalas.

Kuigi selle koera päritolu kohta on erinevaid teooriaid, on teada, et tänapäeval tuntud tõug aretati välja Ameerikas.