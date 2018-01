Päevakäpp: viis aastat ootamist — Ruuben tahab väga koju

Kui Sulle ei ole tähtis, et kassi kasuka värv või karva pikkus paneks külalised ahhetama. Kui Sulle ei ole oluline tõutunnistus, uhke sugupuu ning kindlad ootused välimusele ja iseloomule. Kui Sa oled mõelnud kassi võtta, aga alles otsid seda kõige õigemat ja pole veel otsust teinud, siis palun mõtle Ruubenile Kelmiküla Kassijaamas.

Mõtle Ruubenile, kui Sulle on endastmõistetav, et kass on pereliige. Et kass on kallis sõber, keda ei jäeta kunagi hätta. Kui tead, et kass tuleb Sinu koju veel väga paljudeks aastateks ja tead, et sellega kaasneb vastutus. Tea, et Ruuben paneb külalised ahhetama siis, kui ta tinistama hakkab. Tea, et tema silmad on maailma kõige rohelisemad ja lahkemad. Tea, et Ruuben on teiste kasside suur sõber.

Arglikust Ruubenist on kasvanud painorija Ruuben, kõige ja kõigiga mängida armastav Ruuben. 2017 aasta suvel selgus, et tema neerud ja maks ei ole päris terved ning vajavad regulaarset jälgimist. Pärast seda, kui Ruuben hakkas saama spetsiaalset neerutoitu, on tema tervisenäitajad olnud korras. Tulevane kodu aga peab siiski temaga kontrollis käima. Lisaks vajavad Ruubeni hambad puhastamist, aga see võtab igast päevast ainult väikese osa ja Ruuben annab ruttu andeks.

Ruuben ootab ikka, et tema kirjakasti üks kodupakkumine potsataks. Me teame, et kuskil on kindlasti keegi, kes sellest vastutusest ei heitu. Kirjuta Ruubenile info@kassijaam.eu ning aita korda saata eesmärk #Ruubenkoju2018!