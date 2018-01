Päevakäpp: senjoor Samuel otsib paiteenuse osutajat

Kuid ühes asjas on Samuel väga nõudlik: paiteenuse osas on kassihärral kõrged standardid. Teenindus peab olema tasemel, muidu hakkab Samuel mossitama. Kassihärral on kindel menüü, kust ta tellib. Kõige sagedamini tellib Samuel pikki seljapaisid, kõrva tagant massaaži ja põsemassaaži. Ta viskab end põntsti inimese kõrvale külili, vaatab otsa ja nurrub: «Noh, mida sa ootad? Hakka paiteenust osutama!»

Paiteenusele annab Samuel hinnangu saba abil. Kui saba liigub ühtlases rütmis, võib teenindaja kergendatult hingata: klient on rahul. Kui aga saba hakkab siia-sinna vänderdama, peab teenuse osutaja töökvaliteeti kiiresti tõstma. Muidu teeb õndsalikult maas lebanud Samuel silmad lahti, kortsutab kulmu ja nuriseb: «No mis kord see olgu! Kas siin majas korralikku paiteenust üldse enam ei saa?»

Ent kui see väike nõudlikkuse konks iseloomus välja arvata, on Samuel poiss kui ponks. Muhe, armas ja sõbralik. Ning kuigi me hindame sisemisi omadusi üle kõige, ei saa ka välimusest mööda vaadata. Samuel on ju üks sarmika välimusega härrasmees. Seljas kohev hall ülikond, mida täiendab valge manisk ja ilmekas saba. Sulnid hallid silmad ja vahvad vurrud, peaaegu nagu Hercule Poirot’l.

Ainus, mis puudub ideaalsest pildist on Oma Inimene. Samuel loodab väga, et peagi on tal oma diivan, omad sussid ning oma isiklik Paiteenuse Osutaja ja Samueli Suurim Sõber.

Kui Sinu kodust on puudu üks muhe senjoor, siis kirjuta Samuelile aadressile info@kassideturvakodu.ee