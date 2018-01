Ungari lühikarvaline linnukoer – energiline ja osav kütt, kes armastab pereelu

Ta võib terve päeva lakkamatult ringi tuustida, nii et temaga sammu pidada on päris korralik katsumus. Ta on hiilgav kütt, mis tähendab, et tema süda kuulub alati jahtimisele. Toosama jahikoera süda sunnib aga pidevalt otsima nende ahvatlevate lindude lõhna. Ta on tohutult sõbralik, seda isegi võhivõõraste vastu.