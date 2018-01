Ta on enesekindel koerake, kes võib teinekord mõjuda suisa ülbena. Oma nunnu karvase välimuse tõttu on temast võimatu mööda vaadata ja igal pool on ta õhtu nael.

Lisaks sellele on kääbusspitsile iseloomulik ka teine, tagasihoidlikum külg. Ta võib muutuda küllaltki arglikuks ning võõrad inimesed ja situatsioonid teevad ta ettevaatlikuks. Mõni isend võib teiste koerte peale lausa kihvatada. Isegi nende peale, kes on temast oluliselt suuremad.

Ka tema vajab oma igapäevast trenni – talle piisab lühikesest jõukohasest jalutuskäigust päevas. Tema topeltkarvaga kasukat tuleb harjata kaks korda nädalas, et karv ebameeldivalt ei pulstuks.

Inglise kuninganna Victoria soetas 19. sajandi lõpus endale ühe sellise lemmiku. Alates tollest ajast on koerake kogunud kõvasti kuulsust.

Kääbusspits – nunnu ja sõbralik väike rõõmupall, kes sobib täiuslikult perekoeraks.