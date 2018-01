Ta pole ülemäära suur hellik, ent ta on teiste koduloomade ning võõraste inimestega alati viisakas. Kutsikana on teda kaunikesti keeruline õpetada, mispärast kulub hea huumorimeel marjaks ära. Ei maksa oodata, et ta oleks sülekoer ning istuks rahulikult paigal.

Hoolimata väiksest kasvust on ta sitke väike sõdur, kes jagab oma suure sugulasega samu iseloomujooni, olles hea kaitsja ja valvur. Enda kutsikatega on ta õrn ja kannatlik. Teinekord võib ta olla ka parasjagu ulakas, nii et nalja puudumise üle tema puhul igal juhul kurta ei saa.

Algupäraselt eelistatud valgele värvusele on lisandunud mitmed muud erinevad toonid. Küll aga peetakse näiteks sinist või maksapruuni värvust väga ebasoovitavaks.

Terviseprobleeme neil enamasti ei ole.

Esmalt aretati bullterjerist ülipisike versioon, ent mitte keegi ei tahtnud sellist koera. Nii sündiski kääbus variant, ent ka tema on kodudes üpris harvaesinev tõug.

Kääbusbullterjer – bullterjeri väiksem versioon.