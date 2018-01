Ta on elurõõmus ning alati valvel. Ta peabki ennast pigem kas valve- või patrullkoeraks, tehes seda tihtipeale ka ilma igasuguse palumiseta. Kiire õppijana saab ta treeningutel suurepäraselt hakkama. Mida aeg edasi, seda enam kuuletub ta vaid juhul, kui talle see vajalik tundub.

Oma perega on ta hooliv ja mänguline. Talle meeldivad lapsed, aga vaid seni, kuni need tema ruumi ja vajadusi austavad. Võõrastega hoiab ta pigem eemale. Teiste koertega kokku sattudes võib tal olla küllaltki vali enda arvamus. Ta on üks maru jõuline koer.

Ilma piisava füüsilise koormuseta hakkab tal tohutult igav. See võib päädida kehva käitumise ning agressiivsusega.

See on üks äärmiselt vana tõug, kelle juured ulatuvad seitsmendasse sajandisse – tema üheks esiisaks on iidne Saksa bibarhund.

Saksa pinšer – esmaklassiline kooslus jõust ja sihikindlusest.