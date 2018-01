Kooliõpilased meisterdasid kilpkonnarünnakus jala kaotanud pardile kunstkoiva

Kodupart Pegi elu ei alanud just väga rõõmsalt - vahetult pärast koorumist näris kilpkonn pardi ühe koiva ära, selgitas Pegi omanik Patsy Smith. Patsy tegi palju uurimistööd, et parti abistada ning pöördus isegi ühe Ontario loomapäästeorganisatsiooni poole, vahendab MSN.

Patsy mure jõudis aga kooliõpilaste kõrvu ning nad otsustasid pead kokku panna. Armoreli keskkooli kaheksanda klassi õpilased kasutasid 3D-printerit, et luua ühe jalaga kaheksakuusele pardile uus koivake. «Me juba olime mõelnud erinevaid viise, kuidas 3D-printerit ära kasutada ning avastasime, et saame parti aidata,» ütles kooli teadusõpetaja Alicia Bell. «Loomade abistamine ühendab inimesi ning see oli suurepärane viis näidata lastele, kuidas klassiruumis tehtav töö võib ka tegelikult elu muuta.»

Õpilased Matthew Cook, Darshan Patel ja Abby Simmons said pärast umbes 30 katset lõpuks jala valmis. Smithi sõnul Peg kõnnib ja jookseb nüüd ringi nagu iga teine tavaline part. «See ei ole mitte ainult ääretult südantsoojendav, aga ka põnev ning ma olen nii tänulik, et on olemas inimesi, kes hoolivad ning annavad endast nii palju, et elu pardi jaoks mugavamaks teha.»

LUCKY DUCK: A disabled duck gets new lease on life, after Year 8 students design it a prosthetic foot using a 3D printer in US state of Arkansas. Peg the duck now walks and runs like a normal duck, after having his foot bit off by a turtle after he hatched. #TenNews pic.twitter.com/TIobu9tdYC