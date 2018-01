Päevakäpp: krapsakas Daisy ei mõista, kus tema kodu peidus on

Arvesse oleks võetud justkui nii ajaloo hõngu kui piirkondlikku eripära, sest meie siin Tallinnas küll niisugust kaunitari enne näinud ei ole.

Muidugi on ka Daisy iseloom väga eriline — karvapall demonstreerib turvakodus väga hästi võrukate südikust ja meelekindlust. Esialgu näitas Daisy ennast vaid siis, kui kuulis köögis konservipakkide avamist: siis tuli kassipreili agaralt kööki ning hakkas valjuhäälselt endalegi ühte kausikest nõudma. Nüüd on Daisy aga kogunud juba nii palju julgust, et julgeb kraapimispuul istudes ka inimese tähelepanu nõuda. «Mis asi see sul seal käes on? Kas seal taga ongi minu kodu peidus?» imestas Daisy, kui vabatahtlik tema tegemisi filmis. Iga päevaga saab kassitirts aina julgemaks ja otsib üha rohkem inimeste tähelepanu. Kui nüüd astuks Turvakodusse ka Daisy päris isiklik südamesõber, vot siis oleks käes tõeline lust ja lillepidu! Seda, mis siis päriskodus juhtuma hakkaks, ootame meie juba põnevusega!

Kui südikas võrukas Daisy Sinule silma jäi, siis usu meid, sellel on põhjus! Kirjuta Daisyle juba praegu aadressile info@kassideturvakodu.ee, sest selliseid nurrikuid ei ole palju!