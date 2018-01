Lugeja fotod: Raplamaal jalutas metsis mööda koduaeda ringi

«Neljapäeva, 4. jaanuari lõunal kella 12 paiku tuli meie koduõuele Eesti 2018. aasta linnuks kroonitud metsis,» kirjutas Terje. «Ühtäkki hakkas koer akna peal haukuma ning välja vaadates jalutas akna all meeletult suur lind. Hiljem lendas ta meie tünnisauna raami äärele (kust avanes mul võimalus teha temast suur fotoseeria) ning veetis seal uudistades mitu tundi. Juba teist korda külastas see harukordne lind meie kodu, kuid varasemalt jalutas ta vaid eemalt mööda. Igatahes oli vaatepilt võimas ning elukaaslasega pole me varem kordagi niivõrd suurt lindu vabas looduses näinud.»