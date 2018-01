Päevakäpp: Freki on uhkusega kõige karismaatilisem kiisu

Sellise kasukaga kiisusid luusib Turvakodu ringi juba mitmeid, kuid kindlasti oskab Freki perekonna seast välja paista just mitmetel põhjustel. Nimelt, kui korraldada Turvakodus konkurss «Kõige kiirem kiisu» on võitjaks kindlasti just Freki. Turvakodus ringi joostes ja energiat jagades ei jää ta kindlasti märkamatuks. Energiast puudu ei tule ja jagub veel teistelegi Turvakodu liikmetele, sest üheskoos mängida on ju nii tore!

Freki sarnasusest päriskoju läinud kass Mangoga räägitakse palju ning nüüd on saabunud turvakodusse ka Sultan, kes on kui Freki suurem vend. Kuid kuidas eristada Frekit teistest? No eks ikka selle suure karisma järgi! Frekit jagub igale poole — külalisi tervitama, teise kasside kaisus magama ning nagu enne öeldud, saavad ka kõik mängud Freki poolt algatatud.

Kiisul on aga veel üks suur unistus, mille ta tahaks kindlasti täita. Freki tahaks veel ja enam silma paista inimesele, kes tahaks tema andeid lähemalt õppida. Kui Sina soovid näha, mida soovib Freki sulle näidata, siis kutsub ta sind Turvakodusse külla. Ehk saab siis ka Turvakodus värskust andev «tuuleke» enda päris koju veidi soojust paisata.

Freki ootab oma pere kirja aadressile info@kassideturvakodu.ee