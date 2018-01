«Juhtkoera sõber 2017» on maaülikooli väikeloomakliinik

«Koerte tervisega oli 2017. aastal tõsiseid probleeme. Näiteks juhtkoer Milagros, kellel oli vähk. Koostöö maaülikooli kliinikuga oli väga tihe ning meie loomad said kliinikust igal ajal abi,» rääkis juhtkoerte ühingu esinaine Gerli Kangur. Samuti oli üheks juhtkoerte kasutajate poolne argument kliiniku tunnustamisel selle koostöö sotsiaalministeeriumiga. Maaülikooli väikeloomaarstid tegid ettepanekuid juhtkoerte terviseuuringuks sotsiaalkindlustusameti poolt algatatud pilootprojektile.

Eesti Maaülikooli kliiniku loomaarsti Merle Valdmanni sõnul on jätkuva koostöö eesmärk ennetada tervisehädade süvenemist ja suunata probleemsed juhtkoerad spetsialistide vastuvõtule. «Pidevalt on kontrollitud näiteks juhtkoerte kehakaalu, kuna ülekaalulisus ei ole üksnes kosmeetiline probleem — rasvkude viib paljude haigusseisundite tekkele. Juhtkoerte kasutajad saavad kliinikust soovitusi koerte toiduvaliku ja toidukoguste kohta. Pikematel tervisepäevadel on selgitatud eeskätt juhtkoerte tervisega seotud olulisemaid probleeme,» rääkis Valdmann.

Juhtkoertega tegelevad väikeloomaarstid tunnustasid omakorda juhtkoerte kasutajaid, kes on olnud väga koostööaltid ning vaatamata sageli üsna piiratud võimalustele teinud kõik neist oleneva oma neljajalgsete abimeeste eest hoolitsemisel.