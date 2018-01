Tõeline tänu: orav on oma elu päästnud perekonnal aastaid iga päev külas käinud

FOTO: Brantley Harrison / Caters News/Caters News Agency/Scanpix

Kahe lapse ema Brantley Harrison hoolitses Bella ja veel kolme oravapoja eest mitu kuud ning viis nad siis lõpuks loodusesse tagasi. Harrisoni sõnul ei lootnud ta loomi enam kunagi näha, ent Bella käib tal nüüd iga päev külas. Loomake armastab ronida pere aias kasvavate puude otsas, pähkleid süüa ning Harrisoni kahe lapsega mängida.

Harrison, kes on elule turgutanud sadu hüljatud või haavatud oravaid, kinnitas, et Bella on tõepoolest eriline. Loom teadis, kust abi leida ning tuli naise juurde jalavigastusega, olles samal ajal tiine. Harrison ravis orava jala terveks ning aitas seejärel Bellal oma pesakonna eest hoolitseda.

FOTO: Brantley Harrison / Caters News/Caters News Agency/Scanpix

«Bella jõudis meie juurde 2009. aasta lõpus ning me lasime ta vabadusse järgmise aasta kevadel,» meenutas Harrison. «Üldjuhul tulevad vabadusse lastud oravad mõne korra tagasi enne, kui nad omapäi elama õpivad, ent Bella on eriline. Ta tuleb iga päev tagasi, vaatab akendest sisse ja reageerib oma nimele.» Naine kinnitab, et ta teab täpselt, milline oravatest Bella on, sest loomake jookseb talle alati rõõmsalt vastu. «Ühel päeval tulin ma koju ja Bella lösutas tugitoolis,» naeris Harrison. «See oli uskumatu.»