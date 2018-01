Päevakäpp: džentelmen Zaika ootab südamesõpra

Ta on leebe, sõbralik kiisu, kes on alati valmis teie mured ära kuulama. Tuppa tulles meeldib talle vaikselt ja küsivalt näuguda: «Kuidas sul täna läks, peremees? Ma ootasin sind!» Siis tuleb ta vaikselt ligi ja puksib õrnalt peaga: «Ma loodan, et sul oli hea päev, lähme istume koos diivanil, sa võid mulle pai teha, minuga juttu ajada ja ma löön samal ajal sulle nurru!» Sest just selline Zaika meil ongi —rahulik, sõbralik ja seltsiv, tõeline kodukass.

Kui selline südamlik koduloom, kes sind alati koju ootaks, pahandust ei teeks ja oleks lahutamatu kaaslane sinu südamest ja perest puudub, kirjuta Zaikale kodu@kassiabi.ee!