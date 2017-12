Video: vaata pesakaamerast, kuidas koorusid kaks imearmast kotkapoega

Kui esimene kotkaema Harrieti kahest munast kooruma hakkas, oli ülekannet jälgimas rohkem kui 12 000 inimest. Kotkapoegadest vanem koorus kohaliku aja järgi 26. detsembri õhtul veidi pärast kella kaheksat, teine nägi ilmavalgust alles 20 tundi hiljem. Kaamerapilt ei saa aga kotkaste sünniga läbi — järgnevate kuude jooksul saavad vaatajad olla tunnistajateks kotkapoegade sirgumisele pisikestest sulistest pallikestest noorlindudeks.

Kotkaste elu jälgivad kolm kaamerat: esimene neist on pesa kohal puuvõres ning võimaldab pesas toimuvat jälgida ka öösel, teine on pesast umbes 20 meetri kaugusel ning kolmas lähedalasuva tiigi ääres, et seal toimuvat lindistada. Mitte ükski kaameratest ei näita valgust ning ei tee heli ja seega ei häiri need lindude igapäevaelu mitte mingil moel.

Harrieti jaoks ei ole see esimene avalik pesakond — video tema eelmise aasta järeltulijatest kogus miljoneid vaatamisi ning tegi lindudest internetisensatsioonid. Kotkapaari ja nende tibude tegemisi saad jälgida siin.