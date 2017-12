Päevakäpp: triibik Rosiita ei kavatsegi nähtamatu olla

Kui sa meid mõnda aega oled vaadelnud, siis näed, et oleme kõik eri nägu. Triibumuster on erinev ja iseloom ka muidugi. Täitsa võimatu on meid segi ajada! Mina näiteks olen Triibuteraapia spetsialist, see on minu eriala. Oskan luua eriliselt hubast ja õdusat meeleolu, levitada Sinu kodus õnne ja harmoonia võnkeid.

Vaata, ma lisasin pildi ka, et seda näidata. Pildil demonstreerin lähivaates oma triibumustrit. Juba inimeste kauged esivanemad teadsid, et ornamentidel on eriline mõju hingele. Ja mida meenutavad minu triibud? Kena mustrit sokkidel, mida teie vanaemad koovad. Sellise mustri vaatlemine on hingele väga kasulik. Kujundasin need triibud ise, vaimujõuga suunasin oma kasuka värvigammat. Minu triibud on karvapealt jonksus Maa magnetväljadega.

Muidugi olen ka sõbralik, paimaias ning ronin ise sülle. Kuid see on ju nii endastmõistetav, et loodan, et pole vaja eraldi reklaamida. Tule ruttu, Oma Inimene! Üks väike hall triibik ootab Sind!

Kui sooviksid mulle kodu pakkuda, siis palun võta Turvakoduga ühendust info@kassideturvakodu.ee.