Päevakäpp: raagus põõsa alt turvakoju jõudnud Emma unistab uutest seiklustest

Sageli nägid kohalikud Emmat ringi ekslemas, kuid mitte keegi ei märganud, sest hulkuvad kassid olid selle suvilate piirkonna jaoks igapäevane nähtus. Keegi ei näinud, et tegelikult soovis pisikene kassitirts üle kõige päästmist ja pääsemist sooja tuppa. Õnneks sai Emma ja tema viimane pesakondki kurvast saatusest päästetud.

Esialgu oli Emma uuest eluolust täielikult hämmingus — tal oli pehme pesa, täidetud toidukauss ning enam ei pidanud tuisu eest peitu pugema raagus põõsa alla. Kõige rohkem hämmastas Emmat tähelepanu, sest kõik vabatahtlikud tahtsid järsku temaga tutvust teha ning omalt poolt hellade sõnadega kostitada. Nüüd muutub Emma iga päevaga aina julgemaks ning armastab juba ka inimese käe pealt sööki nosida. Oi, toit on tõeline tee Emma südamesse! Anna vaid peost maiuseid või kanafileed ja kassitirtsu silmad löövad särama! Nendel armsatel hetkedel saab vahepeal juba Emmale ka esimesi tagasihoidlikke paitusi teha ning on selge, et siidise kasukaga kassitirts oleks ühel ilusal päeval oma kodus kindlasti maailma armsaim paikass ja kaaslane. Talle tuleb vaid võimalus anda!

Paku Emmale kodu ning näita talle, et tema jaoks on siin ilmas keegi, kes armastab teda tingimusteta! Turvakodust saad kaasa suure teadmistepagasi, kuidas kõige paremini Emmat usaldama õpetada. Lubame, et sa ei kahetse, vaid hoopis tänad õnne, et sellise otsuse langetasid.

Emma ootab kodukirju aadressile info@kassideturvakodu.ee