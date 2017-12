Halenaljakas video: kass püüab kraed kandes kraanist vett juua

Kass Romulus kuulub 20-aastasele Grace Cookile, kes püüdis kaameralindile kaadrid sellest, kuidas kass kraanist vett joob. Tavaliselt pole selles midagi imelikku, sest vannitoakraan ongi Romuluse eelistatud veeallikaks, ent kassi kaela ümber olev plastkrae muudab joomise võimatuks.

Floridas elav Cook sõnas, et Romuluse veejoomine on alati humoorikas vaatepilt, ent krae tegi selle lausa hüsteeriliselt naljakaks. «Romulusel on veekauss, millest joomisega ta suurepäraselt hakkama saab, ent miskipärast on tal soov enda elu raskeks teha,» sõnas Cook. «Ta on koonust vahelduva eduga juba kuu aega kandnud, sest tal tekkis silmapõletik ning ta üritas silmi pidevalt kratsida.»

Naise sõnul tundis ta end Romuluse täbara olukorra üle naermises veidi halvasti, ent vaatepilt oli liiga naljakas, et seda mitte filmida. «Ta veetis niimoodi juua üritades peaaegu terve minuti,» naeris Cook.