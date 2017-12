Kärntõbised rebased teevad Haapsalus pahandust

Kui eelmistel aastatel metsloomad Haapsalu linnas üleliia palju inimeste silma alla ei sattunud, siis tänavu on teisiti. Sügisel tekitasid ohtralt elevust kährikud, aktiivseks on muutunud ka rebased ja neid on rohkem kui varem. Kui varasematel aastatel piiskopilinnuses elutsev rebasepere oma territooriumilt eriti väljas ei käinud, siis nüüd nähakse punakuube peaaegu iga päev kultuurikeskuse ümbruses ringi jooksmas.

Loe edasi Lääne Elust!