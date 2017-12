Omapärane sõprus: väikesel poisil on ahvidega eriline side

Samarthi ebatavaline sõprussuhe avastati juhuslikult — ühel päeval leiti ta omapäi rohkem kui 20 India languuriga mängimast. Esialgu olid tema pereliikmed ning külaelanikud mures, et ahvid võivad poisile viga teha, ent oli selgelt aru saada, et poisiga oli kõik korras ning ta nautis loomade seltskonda.

Samarthi onu sõnul külastavad ahvid poissi igapäevaselt ning istuvad temaga mitu tundi koos. Erilisest sõprusest annab aimu see, et ahvidele teised külas elavad lapsed ei meeldi ning kõigile on selge, et Samarthi ja loomade vahel on eriline side. Poissi kutsutakse nüüd tänapäeva Mowgliks ning inimesed käivad pidevalt tema maja juures, et poisikest ahvikarja keskel toimetamas näha.