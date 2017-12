Päevakäpp: imearmas pontsakas Billy on koduootel

Pikad sügamised lõua alt ja kõrva tagant ning isegi sabajuure pealt on Billy lemmikud ja absoluutselt kohe hakkab kõlama vali nurr. Eriti ideaalne on, kui Billy nina all peatub konservikauss — no ei saa ühe kassipoisi elu paremaks minnagi!

Puudu on tegelikult vaid päris oma kodu. Kõik muu on sellel umbes kaheaastasel kassil olemas: vaktsiinid, kiip, sise- ja välisparasiiditõrjed on tehtud ning Billy on isegi kastreeritud. Kõik on täiesti valmis — vaid kodu ja oma isiklik paikäsi on puudu.

Kui sa soovid selle armsa kutiga tutvuma tulla, täida palun Pesaleidja kiisuvõtja küsimustik ja sinuga võetakse esimesel võimalusel ühendust!