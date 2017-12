Päevakäpp: teiste poolt kiusatud Roosi ootab muinasjutulist õnne

«Pärast kinnipüüdmist mind steriliseeriti ning nüüd olen juba terve aasta elanud hoiukodus. Siin on kõik tore ja vahva, mul on kauss alati krõbinaid täis ja palju pehmeid pesasid. Kuid selle kõige ilusa juures on üks suur ja kurb AGA.

Nimelt, hoiukodu Peretütred ehk Kurjad Kassid on minuga õelad ja vastikud. Olen küll selle aasta jooksul proovinud nendega sõbraks saada, aga nemad ei taha minust kuuldagi. Sellepärast pean elama eraldi toas ja ma ei julge üldse oma toast nina välja pistagi. Seetõttu olen ma ka muutunud pelglikuks — vahel ma kardan inimesi ja loomi väga. Hoiukodu perenaine käib minuga iga päev mängimas ja juttu rääkimas ning temal ma juba natuke luban ennast paitada. Tema on ju tore ja tahab vaid head. Aga need teised kassid — olen koguaeg hirmul, et äkki jälle tulevad need Kurjad Peretütred ja teevad mulle haiget. Nii mööduvad mu päevad peamiselt vaid oma toas diivani all konutades. Aga tegelikult saaksin ma julgeks kassipreiliks, kui ma saaksin omale sellise kodu, kus üldse teisi kasse ei oleks... Mulle väga meeldib, kui inimene mind paitab. Nendel hetkedel ma ikka mõnikord julgen nurru ka lüüa ja natukene isegi käppadega sõtkuda. Hea minu inimene, palun päästa mind Tuhkatriinu-muinasjutu peaosast ja ma luban, et minust saab sulle parim printsess!»

Kirjuta Roosile info@kassideturvakodu.ee ja muuda õnnetu Tuhkatriinu printsessiks!