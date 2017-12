Teisipäeval, 26. detsembril on Eestimaa Jõuluvanade Ühenduse parimad jõulutaadid Tallinna loomaaias, et oma lemmikutele mänguasju ja suupisteid jagada. Juba traditsiooniks saanud lõbusa 3-tunnise jõuluaegse jalutuskäiguga saavad ühineda nii suured kui väikesed - loomade üllatus ja käitumine mänguasju ja maiuspalu saades on vaatamist väärt. Jõuluvanad saabuvad Õismäe-poolse läänevärava kaudu kell 11.