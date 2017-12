Ehmatav julmus: loomaarsti süüdistatakse koera surnuks tulistamises

35-aastast Kelly Folset süüdistatakse oma naabrite pooleteistaastase koera Bruizeri pähe tulistamises. Enne Bruizeri surma oli Folse oma naabritele saatnud vaenuliku sisuga sõnumeid, milles ta pahandas koera haukumise üle.

Folse'i perekonna sõnul on süüdistused naeruväärsed, sest naine on suur loomaarmastaja. Bruizer suri 14. detsembril, päev pärast seda, kui ta oma koduaiast kuulihaavaga leiti. Koera omaniku Stacu Fitzneri sõnul jättis ta koera tööle minnes aeda ning kui naise ema keskpäeva paiku majast möödus, nägi ta koera vereloigus lamamas. Bruizer toimetati kiirelt loomaarsti juurde — iroonilisel kombel töötas samas kliinikus enne vallandamist ka Folse — ent ta ei tulnud oma vigastustest eluga välja.

Kui uurijad Bruizeri omanikega rääkisid, näitasid viimased neile tekstsõnumeid Folse'ilt, kes neis koera suhtes agressiivsust üles näitas. Uurijad leidsid, et Bruizer ise ei olnud näidanud mingeid agressiivse käitumise märke. Folse'i töökohaks olnud loomakliiniku juht Scott Abadie sõnas, et ta vallandas naise samal päeval kui koer suri, tuues põhjuseks tema saadetud sõnumid.

Abadie kirjutas intsidendist ka Facebookis ning sõnas, et kõik kliiniku töötajad olid juhtunust šokis. Lisaks loomapiinamisele süüdistatakse Folse'i ka illegaalse tulirelva ning narkootikumide omamises.

Local vet accused of shooting and killing neighbors dog because it wouldn’t stop barking. @wdsu pic.twitter.com/uF3Htm5tSz