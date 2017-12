Kadestamisväärne populaarsus: need on kõige kuulsamad lemmikloomad Instagramis

@Jiffpom

Sel koeral on meeletu, 7.3 miljoniline jälgijaskond ning põhimõtteliselt on tegu lausa kuningliku koeraga. Jiff omab kolme Guinnessi maailmarekordit, on esinenud telereklaamides ning ka kuulsa lauljatari Katy Perry muusikavideos.

@nala_cat

Teisel kohal olev Nala jääb Jiffist peaegu nelja miljoni jälgija võrra tahapoole, ent sellegipoolest hoiab end kassi tegevustega kursis 3.5 miljonit inimest. Muuhulgas armastab Nala kastides magada ning erinevaid kostüüme kanda.

@itsdougthepug

Doug on eriti nunnu näoga mops, kelle humoorikad kostüümid on saanud kolme miljoni inimese tähelepanu. Dougist tehtud raamat on olnud ka New York Timesi bestsellerite nimekirjas.

@marutaro

Selle Shiba nimi, Maru, tähendab jaapani keeles ümmargust ning tegu on ühe armsaima koerstaariga sotsiaalmeedias. Maru positiivne olek ning pea alati rõõmus näoilme on talle toonud 2.6 miljonit järgijat.

@realgrumpycat

Järgmisena on nimekirjas tõenäoliselt maailma kuulsaim kass Tardar Sauce, keda tuntakse rohkem Grumpy Cati nime all. Vaatamata oma torssis näoilmele on Tardar rõõmus ja armastatud kass ning tema meediakuulsusel hoiab silma peal 2.4 miljonit inimest.

@marniethedog

16-aastane shih tzu Marnie on erinevate terviseprobleemide tõttu unikaalse välimusega, ent tema heatujuline iseloom ning toredalt rippuv keel on võitnud 2.1 miljoni inimese südamed.

@juniperfoxx

Viimane siin nimekirjas ei ole ei koer ega kass, vaid hoopis rebane Juniper. Koduloomana peetav Juniper armastab süüa sokke, mängida oma parima sõbra, koer Moose'iga ning omab Instagramis täpselt kahte miljonit jälgijat.