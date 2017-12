Nunnuvideo: saarmas laseb kõhu peal liugu

Loodusfotograaf Barrett Hedges oli parajasti Yellowstone'i rahvuspargis üht saarmaperekonda jälgimas, kui üks neist lumel lõbutseda otsustas. Vallatu saarmakutsikas oli avastanud kelgutamise imed ning Hedgesi sõnul lõbus ta end niiviisi rohkem kui tund aega. Saarmas jookseb, heidab end siis kõhuli ning libiseb lumel veidi edasi. Pole hullu, et tegu pole pika liuga — lõbus on see sellegipoolest. Vaata videost järele!