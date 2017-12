Päevakäpp: autoõnnetuse üle elanud Ferdinand on juba kaks aastat armastavat peret oodanud

Õnneks oli kiisu tagajalgade tundlikkus taas olemas. Kassikese järelravi venis aga kuude pikkuseks, kuna tema jalad küll liikusid, kuid tagajala närvidega ei olnud kõik siiski korras. Ferdinand käis kordi ja kordi arstil, et närvide funktsioon korda saada. Kassipoisi olukord oli südantlõhestav, kuid aasta hiljem paranes Ferdinand täielikult.

Siis oli aeg päriskoju minna ning Ferdinandile kirjutaski üks armastav perekond, kes oma õdusasse Kalamaja kodusse ühte vaprat punapäist nurrikut ootas. Kõik oli ilus — Ferdinand tundis end hästi ning pere tundis kassikesest suurimat rõõmu. Paar kuud hiljem sündis perre laps ja ka lustlik Ferdinand jalutas ümber lapse, ise ootusärevalt uut maailmakodanikku uudistades. Ühel päeval aga juhtus midagi ootamatut Ferdinand käis liivakastil, kuid midagi ei tulnud! Pere kiirustas kliinikusse ning selgus tõsiasi, et kuigi Ferdinand üritas lapsega olla leplik, oli ta siiski pisikesest ilmakodanikust niivõrd häiritud, et ta kannatas tugeva stressi ja põiepõletiku käes. Pere tegi omalt poolt kõik, et Ferdinand ja uus ilmakodanik saaksid rõõmsalt ühe katuse all elada, kuid Ferdinandi tervisehäda kordus. Ferdinand pidi oma tervise säästmiseks tulema tagasi Turvakodu hoole alla.

Kaks aastat Ferdinandiga on möödunud kui Ameerika mägedel — on olnud palju pisaraid ja muret, palju lootust ja rõõmuhõiskeid. Ferdinand ise on terve selle aja jooksul olnud üks leplik ja ääretult muhe kassipoiss. Ta on olnud nurrumootor, kes olenemata valust ja ebamugavusest on olnud õnnelik, et keegi hoolib ja armastab. Ka siis kui lapse kohalolu põhjustas ebamugavust, tegi Ferdinand head nägu, sest ta oli ju siiski armastatud.

Ferdinandi elu on olnud väga keeruline, kuid see muhe punapäine kassipoiss vajab üle kõige siin maailmas päris oma kodu — sellist mis oleks igavene ja trumpaks kuhjaga üle kõik minevikus läbi elatud raskused.

Ferdinand ootab kirja aadressil info@kassideturvakodu.ee.