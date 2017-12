Pühadeõpetus: kuidas oma jõulupuu lemmikloomakindlaks teha

Kaalu kunstkuuse kasutamist

Päriskuuse mõnusat lõhna ei ületa miski, ent need on meie neljajalgsetele sõpradele ohtlikumad. Kuuseokkad on väga teravad ning võivad neid nuusutama või närima tulnud loomadele tõsiselt haiget teha. Kui sa aga pärispuust loobuda ei suuda, kata puujalg kindlasti kinni, et loom seal olevat vett jooma ei pääseks. Kasvandikupuudel võib olla väetise või putukamürkide jääke ning need imbuvad puult vette, mis sinu looma jaoks kindlasti ligikutsuv on.

Tee kindlaks, et jõulupuu seisab stabiilselt

Rusikareegel on, et mida suurem kuusk, seda suuremat ja raskemat jalga ta vajab. Kuusk ei tohi seda kergelt lükates õõtsuda ning eriti hea oleks, kui puu oleks lisaks jalale kinnitatud kas seina või lae külge. Parem karta kui kahetseda, sest kui su kass oma ronimisoskused proovile otsustab panna, langeb halvasti kinnitatud kuusk tema raskuse all peagi.

Vali oma kuuse jaoks ohutu koht

Ideaalis peaks kuusk igast küljest olema ligipääsetav ning selle lähedal ei tohiks olla madalaid mööbliesemeid, kuhu loom ronida saab. Kui võimalik, pane kuusk ruumi, kuhu su lemmikul öösiti ligipääsu pole.

Kasuta peletamismeetodeid

Esimeseks valikuks võiks olla aroomiõlid, sest mõõduka kasutamise korral on nad inimninale meeldivad, ent peletavad loomad eemale. Kassid ei salli näiteks tsitruslõhnu ning kuuse alumise otsa õliga piserdamine peaks ta huvi pahanduste tegemise vastu vähendma. Samuti aitab fooliumi mässimine ümber kuusetüve.

Kaunista targalt

Kasuta kuuseehteid, mis ei purune kergelt. Klaaskaunistused võivad ju ilusad olla, ent kui mõni neist puult kukub ja kildudeks läheb, on see su lemmikule ohtlik. Õrnade rippuvate ehete koht on kõrgemal, kust loom neid käpaga kätte ei saa. Kassiomanikud peaks igal juhul vältima karda — kasside jaoks on see lausa vastupandamatu mänguasi, ent alla neelates võib see nende soolestiku ummistada ja eluohtlikuks saada. Jäta ka kunstlumepurk poodi, sest slles sisalduvad kemikaalid on nii loomadele kui lastele ohtlikud.

Pane juhtmed peitu

Kuusetulede juhtmed on sama meelitavad, kui rippuvad kaunistused. Seetõttu püüa tuled seada ümber puutüve, et nad vabalt kättesaadavad ei oleks. Sel meetodil on ka dekoratiivne boonus: tüve ümber mässitud tuled annavad kuusele kauni seespoolt tuleva kuma.