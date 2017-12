«Tahked sinised kutsikad»: Eesti müügiportaalides äritsetakse olematute lemmikloomadega

Loom24 müügijuhi Kauri Pannase sõnul on kuulutused üldjuhul sarnase sisuga: pakutavad kutsikad on alati ebatavaliselt odavad, fotod on leitud läbi Google'i või mõne muu otsingumootori ning kuulutuse sisu on ebaselge, tõenäoliselt mõnest muust keelest otsetõlgitud tekst. «Kuna meie portaali üles minevad kuulutused tuleb esmalt kinnitada, ei ole me ühtegi neist heaks kiitnud. Sarnaseid pakkumisi olen avalikult näinud aga teistes ostu-müügi portaalides,» nentis Pannas.

Loom24 portaali pakutakse sarnase sisuga kuulutusi üle päeva | FOTO: Kauri Pannas

«Kuulutuse saatnud meiliaadresse otsides ei anna veeb ühtegi vastust ning kui neile lisainformatsiooni päringuga kirjutada, tuleb vastuseks järjekordne tõlketekst,» seletas Pannas. Pea alati on loomade asukoht välismaal ning müüja nõudmiseks on, et ostja katab saatmiskulud ning maksab need ette. Seetõttu panebki Pannas kutsikahuvilistele südamele, et nad alati tõuloomi pakkuvatest müügikuulutustest ohumärke otsiksid — müüja kontrollimine ja temaga kontakteerumine ning müügikuulutuse korrektsuse analüüs tuleks kindlasti ära teha. Muidugi ei saa mainimata jätta ka hinnavõrdlusi, sest paberitega aretajate hindadest märkimisväärselt odavamad pakkumised on tõenäoliselt kas petuskeemid või kutsikavabrikud.

Kui kahtlase kuulutuse saatjale kirjutada ja lisainformatsiooni küsida, on vastused sellised. Kaasa pandud fotosid on läbi pildiotsingu võimalik leida kõikjalt veebist. | FOTO: Kuvatõmmis / Kauri Pannas

Ks Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS) on tulnud teateid Läti müüjate kohta, kes müüvad kutsikaid Eestisse. Kuna ostja peab katma saatmiskulud, siis võib vabalt olla tegu lihtsa petuskeemiga.

Oleg Zhemchugov, kelle südameasjaks on lemmikloomade vabrikute piiramine, kommenteerib: «Selge on see, et 150 euro eest tõupuhast kuldset retriiverit ei saa. Isegi millerid (loomavabrikud - toim) müüvad 300-400 euroga. Kui kutsikas asub kaugemal kui Eesti naaberriigis, siis on ilmselt tegu petuskeemiga. Olen ühe sellise «müüjaga» kirjavahetust pidanud. Saadeti ilusaid pilte, mis on netist leitud ja pakuti väga soodsa hinnaga. Saada ainult saatmisraha ette. Raske aru saada, kas tegemist on petuskeemiga või tõesti millerid Lätist või Venemaalt.»

Erinevatel ostu-müügiportaalidel palub Loomakaitse Selts avaldada vaid neid tõukoerte kutsikate kuulutusi (ka tõukasside), kuhu on juurde lisatud Eesti Kennelliidu viide. Kõik teised on ilmselgelt ärilisel eesmärgil paljundamise tulemused. Kui Eesti Kennelliidus registreeritud ei ole, siis ei tohi ka postituses olla eksitavat infot, et tegemist on tõukoeraga vaid ta on tõulaadne või segavereline. See piiraks päris oluliselt millerite äri, mis Eestis täiel tuuril käib.