Hea teada: mida tuleb silmas pidada koerarakmete kasutamisel?

«Koeraeomanikel on valida paljude eri rakmetüüpide hulgast,» rääkis koertetreener Victoria Schade. «Osad neist ei lase koeral rihma tirida, mõned on loodud eelkõige mugavust silmas pidades ning loomulikult eksisteerivad ka rakmed, mille puhul on välimus kõigest muust tähtsam.»

Rakmete kasutamisel on mitu riskifaktorit: rakmete tüüp, koera tõug ning aktiivsustase ning viimaks ka rakmete õige kasutamine. Kui rakmed ei sobitu koera ümber korralikult ning loomal on harjumus rihma tirida, võivad tulemuseks olla erinevad vigastused, sõnas Susan Nelson, Kansase Osariigi Ülikooli veterinaariakeskuse professor. «Rakmed, mis on rihmaga ühendatud koera seljapiirkonnas, peaks olema esimene valik lühikese koonuga koerte omanikele. Erinevalt koera rinnaesisel oleva kinnituskohaga rakmetest aitavad need vältida hingamisprobleemide tekkimist, sest ei tekita kaelapiirkonnas survet.» Esikinnitusega rakmed võivad aga takistada koera vaba liikumist ning need ei sobi koertele, kes on aktiivsed ja mänguhimulised.

Koonu ümber käivad rakmed, on unikaalseks väljakutseks, sest koertel pole nendega kerge harjuda, nentis Schade. «Paljudele koertele ei meeldi koonurakmete tunne ning nad üritavad sellega käppade või oma koonu inimese vastu hõõrumise abil võidelda.» Schade lisas ka, et kui koonurakendiga koer jooksma hakkab ning siis rihma välja venides järsult tagasi tõmmatakse, võib see endaga kaasa tuua kaelavigastuse. Nelsoni sõnul on koonurakmed hea valik aga koertetreeneritele, sest need aitavad koerte pilgu ning seeläbi ka fookuse täielikult treenerile suunata.

Rakmetes magamine võib koertele olla eluohtlik, sest kui rakmed kuhugi kinni jäävad, tekib lämbumisoht. Samuti ei tohiks kasutada märgu rakmeid, et vältida nahahaigusi ning hõõrumist.

Mida pidada silmas rakmete valimisel