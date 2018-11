Pea kaks sajandit elu — Jonathan on tõenäoliselt maailma vanim kilpkonn

Kuigi ekspertidel on Jonathani täpset vanust võimatu kindlaks teha, on ta arvatavasti maailma vanim praegu elav maismaaloom ning seda näitavad ka kilpkonna uhked kortsud.

Jonathan on pärit Seišellidelt ning inimene, kes tõi ta 1882. aastal tema praegusesse elukohta Saint Helena saarele, on teadmata. Sel Atlandi ookeanis asuvale saarele saabumise ajal oli Jonathan täielikult suguküps, mis tähendab, et tol hetkel pidi kilpkonn olema elanud vähemalt 50 aastat. Inimeste hulgas on Jonathan väga populaarne — teda toidetakse porgandite, lehtsalati, kurgi ja õuntega ning turistiatraktsiooni ja kohaliku kuulsusena on kilpkonna nägu vermitud isegi mündile.