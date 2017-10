Galerii: vaata, millised armsad koerad käisid Lõuna-Eesti suurima lemmikloomapoe avamisel

PetCity kontseptsioon on loodud selleks, et tõsta lemmiklooma pidamise kultuur kõrgemale tasemele. Koos Lõunakeskuse PetCity´ga on avatud seitse poodi ja partneritega koostöös neli kliinikut üle kogu Baltikumi.

Keskuse avamispeol ootas külalisi meeleolukas programm, mida juhtis Tambet Tuisk. Õhtu tähed olid siiski aga lemmikloomad ning Postimees pani kokku armsa galerii suurematest ja väiksematest neljakäpalistest, kes PetCity avamist tähistama olid tulnud. Vaata järele!