Suur õpetus: mida teha, kui satud kokku metsloomadega

Terve loom ega ka üksik looma-linnupoeg ei vaja inimeste sekkumist ja ta tuleks rahule jätta. Teda ei tohi puutuda ega muidu häirida (vahtida, silitada, sülle võtta). Kui linnupoeg on hüljatud, on ta loid, silmad poolavali või suletud, puudutamisel tundub ta külmana, ta on kõhnunud ja sulestik on ilmselgelt alaarenenud.