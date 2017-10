Seiklusliku bernhardiini kaunid matkafotod on kadestamist väärt

Öeldakse, et koerad on inimese parimad sõbrad, ent Wilfred on Morganite jaoks ka parim reisikaaslane. Neljaastane bernhardiin on proovinud purjetamist, mägironimist, koobaste avastamist ja telkimist kõikjal Suurbritannias.

Wilfred ei karda ei halba ilma ega uusi väljakutseid ning fotograafina tegutsev Jon Morgan püüam oma koera reisihetked kaunitele piltidele. «Me otsime alati seiklusi ja ei malda paigal istuda,» rääkis Morgan. «Wilfred armastab ujuda ning püsib paadisõitudel korralikult paigal, temaga on lihtne matkata.» Kuna Wilfredi näol on tegu aga kuuekümnekilose koerahiiglasega, võivad tema väiksemadki liigutused paadi tasakaalust välja ajada ning kogu seltskonna vette kummutada.

«Wilfred on tugev ning matkamine on tema jaoks heaks trenniks. Arvatavasti pole ta kell viis hommikul mäkke ronimisest just kõige rohkem vaimustuses, aga tippu jõudes teeb ta alati ühe hea uinaku,» ütles Morgan. Koer on oma perega jaganud isegi telki ning külmade ilmade korral on looma sooja kere kõrval mõnus magada.

Morgan kinnitab ka, et nii maagiline koeratõug, nagu seda on bernhardiinid, väärib kahtlemata tähelepanu ning kui inimesed Wilfredi tänaval ära tunnevad, teeb see talle ainult heameelt. Vaata galeriist Wilfredi kauneid reisifotosid!