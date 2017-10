Kurioosum: Alaska võimud pidid vannist päästma alligaatori

Wasilla politseijaoskonna teates selgitati, et nende loomakaitsja tegeleb üldjuhul kasside ja koertega ning kohtumine Ameerika alligaatoriga oli talle uus kogemus.

Alligaatori näol on tegu kolmeaastase ning veidi üle meetri pika roomajaga, kelle omanik kutsub teda Allieks. Kuigi tegu on tüdrukunimega, selgitasid loomakaitsjad välja, et alligaator on siiski isane. Allie omanikud olid jõuetud looma eest hoolitsema, sest ta kasvas liiga suureks. Alligaatori eest hoolitseb nüüd loomakaitseselts Valley Aquatics, kelle omaniku Sheridan Perkinsi sõnul on Alliega kõik korras ning nad mõlgutavad mõtteid ta Floridasse elama viia. Ameerika alligaatorid võivad kasvada üle kolme meetri pikaks ning Perkinsi sõnul on tegu «imekauni isendiga».

Wasillas on ka varem suurte roomajatega probleeme esinenud — kevadel pääses omaniku juures põgenema viiemeetrine püüton Sam, kes aga paar päeva hiljem tänu lahti jäetud majauksele taas koju jõudis.