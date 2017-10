Süüdimatu kriminaal: mäger murdis majja sisse ja jäi sinna magama

Loom leiti kassiasemelt tukkumast ning enne seda oli ta tühjaks söönud ka kiisu toidukausi. Loomapäästja Connie O'Neil ütles, et tegu on ebatavalise juhtumiga, sest mägrad üldjuhul majadesse sisse ei tule. «Arvatavasti meelitas teda kassitoidu lõhn ning pärast kõhu täis söömist väsis ta lihtsalt ära. Kui ma kohale jõudsin ja kassivoodi nurgast välja lohistasin, vaatas ta mind rahulikult,» sõnas O'Neil.

«Kriminaal» ei paistnud aga õnnelik olevat, et tema und häiriti ning kui loom nägi, et välisuks lahti oli jäetud, põgenes ta hetkegi kõhklemata sündmuskohalt. Šotimaa loomakaitseorganisatsiooni esindaja Mike Flynn pani aga inimestele südamele, et nii nagu teisedki metsloomad, võivad mägrad olla agressiivsed ning kui nendega kokku satutakse, tuleks kutsuda abi ja loomale mitte läheneda.